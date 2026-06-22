Procesan a investigados por simulación de secuestro de alcaldesa de Tenancingo

Un Juez son sede en Tenancingo, determinó la vinculación a proceso en contra de Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N”, por su probable participación en el delito de secuestro simulado, en agravio de una femenina de iniciales N.N.P., quien se desempeña como presidenta municipal de Tenancingo, hechos ocurridos el pasado 31 de mayo.

Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N” fueron detenidos por hechos ocurridos el pasado 31 de mayo, en donde materializaron un falso secuestro en el que exigirían el pago de un supuesto rescate por la cantidad de 40 millones de pesos.

En Audiencia celebrada este día, una Autoridad Judicial determinó la vinculación a proceso de estos sujetos, así como la medida cautelar de prisión preventiva justificada y un plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria.

De acuerdo a la investigación iniciada por esta Fiscalía, se estableció que, desde el mes de febrero de este año, dos sujetos identificados como José Roberto “N” y Oscar “N”, respectivamente esposo y cuñado de la presidenta municipal, comenzaron a planear un “falso secuestro de la edil” en el que exigirían el pago de un supuesto rescate por la cantidad de 40 millones de pesos, recursos que serían obtenidos del erario municipal.

Se cuenta con entrevista en sede ministerial en la que uno de los partícipes refiere que “todo lo estaban planeando ellos ya que pensaban pedir un rescate de 40 millones de pesos y que dicho rescate saliera del ayuntamiento ya que había un desfalco y que eso les serviría para justificar el dinero”.

Para llevar a cabo el “falso secuestro”, Oscar “N” contactó a su amigo Cristian “N”, a quien “le propuso un negocio” y le ofreció que José Roberto “N”, un pago de 500 mil pesos a cambio de su participación. Este sujeto, a su vez, invitó a su pareja sentimental Karla Valeria “N” y al hermano de esta, Víctor Manuel “N”.

De los actos de investigación se desprende que en dicha planeación y ejecución también habría participado la propia presidenta municipal, de iniciales N.N.P., quien pretendía justificar un faltante de recursos públicos por el mismo monto, generado en su propia administración.

El 31 de mayo pasado, José Roberto “N”, Oscar “N”, N.N.P, Cristian “N”, Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N” materializaron la acción.

La Fiscalía del Estado de México, a través de actos de investigación de campo y gabinete, entre otros, entrevistas en sede ministerial, análisis de comunicaciones entre los intervinientes, así como de videograbaciones, estableció que, en grado de probabilidad, el día de los hechos, N.N.P., arribó a su domicilio a bordo de un vehículo marca Jetta, color arena, conducido por su hermana y en el que también viajaba su madre.

Una vez que se encontraba al exterior del inmueble, arribó un vehículo marca Virtus, color rojo, conducido por Karla Valeria “N”, del cual descendió Víctor Manuel “N”, quien, de manera simulada, aparentó obligar a la presidenta municipal a abordar la parte posterior de dicha unidad y después iniciaron su desplazamiento con dirección a la comunidad de San Pedro Zictepec, municipio de Tenango del Valle.

Derivado de actos de investigación, se ha podido determinar, que en estos hechos fue utilizado un vehículo marca Volskwagen tipo Virtus, color rojo el cual fue identificado en una videograbación captada por una cámara de vigilancia.

Además, del análisis videográfico efectuado no se advirtió acto alguno de violencia física ejercido en su agravio, por el contrario, las imágenes permiten observar que uno de los probables intervinientes incluso le auxilia para que descienda de su vehículo y se traslade al automotor rojo, sin que se observen actos de fuerza, sometimiento o resistencia por parte de la femenina.

De igual forma se pudo determinar que el vehículo Virtus en el que supuestamente “la víctima fue privada de la libertad”, era utilizado habitualmente por Karla Valeria “N”, quien habría participado en los hechos junto con su hermano Víctor Manuel “N”.

Derivado de las propias entrevistas se estableció que durante el trayecto, fue la propia N.N.P., quien indicó a sus acompañantes la ruta que debían seguir con la finalidad de evadir las cámaras de videovigilancia. En ese momento advirtieron el paso de diversas unidades policiales con sirenas activadas, ante lo cual la referida manifestó que dicho despliegue probablemente obedecía a que alguno de sus familiares había alertado a las corporaciones de seguridad.

Posteriormente, N.N.P., utilizó un teléfono celular propiedad de Víctor Manuel “N” para comunicarse con su hermana, a quien le manifestó que se encontraba bien y le pidió expresamente “que no avisara a la policía”. Acto seguido, se dirigió a sus acompañantes y les expresó “todo se salió de control”, en referencia a la intervención policial, por lo que les indicó que la dejaran en un camino de terracería de la comunidad de El Capulín, perteneciente al municipio de Tenancingo, desde donde solicitaría auxilio, argumentando haber logrado escapar de sus supuestos captores.

En dicho lugar, N.N.P., fue localizada por su esposo, José Roberto “N” y el Director de Seguridad Pública Municipal, quienes posteriormente la trasladaron a su domicilio; en tanto, Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Christian “N”, huyeron de la entidad.

Por los hechos referidos, la Fiscalía mexiquense ejercitó acción penal por la probable comisión del hecho delictivo de simulación de secuestro, por lo que, con fundamento en lo establecido en la ley en la materia, se solicitó y obtuvo de la Autoridad Judicial orden de aprehensión en contra de Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N”.

Actos de investigación la Fiscalía del Estado de México establecieron además que el dispositivo móvil que le entregaron a N.N.P., para realizar las llamadas, el pasado 7 de junio presentó desplazamiento, inicialmente hacia la colonia Tabacalera, en la Ciudad de México y posteriormente al estado de Oaxaca, concretamente a la comunidad de San José La Noria, en donde, la línea telefónica permaneció activa del 8 al 10 de junio pasados, lugar al que estas personas habrían huido con el fin de evitar su detención.

La Fiscalía mexiquense solicitó colaboración a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca por lo que el pasado 11 de junio, elementos de ambas instituciones lograron su captura en esa entidad y fueron trasladados a un Centro Penitenciario en esta entidad disposición de una Autoridad Judicial, quien determinó su vinculación a proceso.

Cabe señalar que Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N” también son investigados por el delito de extorsión, por el que podrían alcanzar hasta 25 años de prisión de acuerdo con la Ley General en la materia, sin embargo, deben ser considerados inocentes en tanto no exista una sentencia condenatoria en su contra.

En cuanto a N.N.P, presidenta municipal de Tenancingo, se solicitó y obtuvo Audiencia de Formulación de Imputación también por el hecho delictivo de simulación de secuestro, la cual se llevará a cabo el próximo 9 de julio.

De acuerdo con el artículo 14 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, los particulares investigados podrían alcanzar una penalidad de hasta 16 años de prisión por el delito de simulación de secuestro, en tanto que con base en el artículo 13 de la misma Ley, la servidora pública alcanzaría una sanción de hasta 700 jornadas de trabajo a favor de la comunidad.

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