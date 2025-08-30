Procesan a probable implicado en homicidio cometido en Ixtapaluca

Un individuo identificado como Carlos Alfredo “N”, fue vinculado a proceso, una vez que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó su probable intervención en el hecho delictivo de homicidio calificado, ilícito cometido el pasado 12 de mayo.

Carlos Alfredo “N” (Foto: Especial).

Las indagatorias de la Fiscalía mexiquense precisaron que el día de los hechos, la víctima caminaba por la calle Clara Córdova Morán, de la colonia 6 de Junio, en el municipio de Ixtapaluca, donde fue interceptada por el ahora detenido, quien presumiblemente la empujó y amenazó.

Posteriormente, Carlos Alfredo “N” habría atacado de nueva cuenta a esta persona a la que golpeó, hasta ocasionarle la muerte por un traumatismo craneoencefálico.

Investigación y vinculación a proceso

Derivado de este homicidio, la Fiscalía mexiquense integró la investigación y con el avance de la indagatoria fue posible identificar al implicado en los hechos, por lo que solicitó al Órgano Jurisdiccional la orden de aprehensión respectiva.

El mandamiento judicial que fue otorgado fue cumplimentado hace unos días por personal de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad estatal, en la colonia Izcalli Ayotla de Ixtapaluca.

Carlos Alfredo “N”, fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco, a disposición de un Juez, quien lo vinculó a proceso, con plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria y medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Al detenido se le debe considerar inocente hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra.

