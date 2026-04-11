Procesan a sujeto por ataque en Tecámac: 4 muertos y 11 heridos

En Audiencia Inicial celebrada en los Juzgados de Ecatepec, la Autoridad Judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Kevin “N”, quien es investigado por su posible responsabilidad en los delitos de homicidio de cuatro víctimas y lesiones en agravio de 11 personas, así como daño en los bienes derivado de un hecho de tránsito registrado el pasado 6 de abril al exterior del Hospital Regional número 200 en Tecámac.

La audiencia para determinar su situación jurídica se llevará a cabo el próximo 12 de abril.

Derivado de las investigaciones realizadas por el Agente del Ministerio Público, se estableció que el día de los hechos, Kevin “N”, presuntamente, conducía un vehículo, tipo sedán, en compañía de otro masculino y en algún momento perdió el control de la unidad y colisionó contra otro vehículo que se encontraba estacionado afuera del hospital referido.

Cuatro personas perdieron la vida (dos hombres y dos mujeres) y 11 más resultaron con lesiones. En tanto que Kevin “N” fue detenido por elementos de la Guardia Civil de Tecámac, quienes lo presentaron ante el Agente del Ministerio Público, quien inició la investigación correspondiente.

De acuerdo con las diligencias realizadas se pudo establecer que el hoy investigado, al momento de conducir el vehículo presentaba una concentración etílica de 98 mg/dL.

Pruebas periciales en materia de tránsito terrestre, precisaron, además, que el investigado manifestó falta de precaución al deber de cuidado y sin limitar su velocidad a una de seguridad con respecto a la topografía del lugar de los hechos, el tránsito vehicular y su pericia como conductor ya que lo hacía con estado psicofísico, intoxicación etílica, además no respetó el reductor de velocidad (tope) lo que provocó que perdiera el control de la unidad que conducía.

Kevin “N” fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, en donde la Autoridad Judicial, decretó como legal su detención y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, además fijó el próximo 12 de abril para la continuación de la Audiencia para resolver su situación jurídica.

El detenido debe ser considerado inocente en tanto no exista una sentencia condenatoria en su contra.

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