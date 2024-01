Producciones londinenses llegan a Toluca con CulturArte y CineDot

Este fin de semana se reanudó la Temporada 2023-2024 de las retransmisiones de The Royal Opera House; una programación con la que se proyectarán un total de ocho espectáculos entre presentaciones de ballet y ópera.

The Royal Opera House, ubicado en la ciudad de Londres, es uno de los recintos culturales más importantes a nivel internacional. (Foto: Especial)

De ellas, son tres los que han llegado a la pantalla IMAX de Centro Tolzú, “El Oro del Rin”, “Don Quijote” y “El cascanueces”, éste último tendrá una segunda función el sábado 13 de enero.

The Royal Opera House, ubicado en la ciudad de Londres, es uno de los recintos culturales más importantes a nivel internacional. De acuerdo con el consulado británico, “La historia de la Royal Opera House se remonta a principios del siglo XVIII. En 1732, John Rich, un actor y director de escena, lo construyó y se inauguró el 7 de diciembre. Al inicio se presentaban sobre todo obras de teatro, más que otros tipos de espectáculos”. A finales del siglo XVIII, la ópera y el ballet llegaron a ese escenario. Sin embargo, las presentaciones tuvieron que suspenderse debido a un incendio en 1808, su reconstrucción culminó un año después. El recinto sufrió otro incendio en 1856; en aquella ocasión, tuvieron que pasar dos años para su reinauguración. Fue en 1892 cuando se le dio en nombre de The Royal Opera House. Hoy en día, la Royal Opera House es una institución cultural de renombre mundial, hogar de la Royal Opera y Royal Ballet.

Por ser espectáculos de gran formato y a su calidad, surgió la iniciativa de llevar a diversas ciudades del mundo las presentaciones de The Royal Opera House a través de proyecciones en alta definición. En entrevista para Así Sucede, Francisco Mejía, director de CulturArte, institución a través de la cual The Royal Opera House llegó al valle de Toluca, explicó que esta temporada de retransmisiones incluyen clásicos del ballet y la ópera, así como títulos que usualmente no se presentan en México.

“Gracias al formato de pantalla, nos estamos sumando a más de mil pantallas en todo el mundo, más de 25 países que están haciendo estas proyecciones a nivel mundial y aquí en México empezamos con la temporada el año pasado en Toluca y Ciudad de México, ahora está en Cuernavaca y con esta alianza con CineDot sumamos a estos nuevos complejos que CineDot acaba de abrir, Querétaro es uno de los que se suma este año. Gracias a la facilidad que tenemos con CineDot logramos llegar a más ciudades, uno de los objetivos que se tiene al traer este proyecto a México.

“El Cascanueces” tendrá una segunda transmisión este sábado 13 de enero para continuar con la programación de The Royal Opera House el 16 de marzo con el ballet “Manon” de Jules Massenet. El 20 de abril se proyectará la ópera “Madama Butterfly” de Giacomo Puccini; mientras que en mayo, los días 18 y 25, habrá función del ballet “El lago de los cisnes”. “Carmen” de Bizet tendrá también dos funciones, los días 15 y 19 de junio. La Temporada 2023-2024 culminará el 20 de julio con “Andrea Chénier” del italiano Umberto Giordano. Todas las funciones de The Royal Opera House se llevan a cabo en sábado a las 10 de la mañana. Los boletos para cualquier función de esta programación tienen costo de 149 pesos y están disponibles en la página web de CineDot.

