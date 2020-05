Productores de calzado difícilmente podrán retomar sus actividades económicas

Al menos el 30 por ciento de los productores de calzado de San Mateo Atenco que tenia un local abierto y tuvieron que cerrar por las condiciones de la pandemia de Covid-19, ya no tendrán la opción de reabrir por el impacto económico que se ha vivido.

Ismael Gutierrez, presidente de la Asociación Grupo Artesanal de calzado Plaza Azul , explicó que el cierre de los establecimientos ocasionó que la mayor parte de los locatarios (Foto: Rebeca Morales).

Ismael Gutierrez, presidente de la Asociación Grupo Artesanal de calzado Plaza Azul , explicó que el cierre de los establecimientos ocasionó que la mayor parte de los locatarios de este espacio hayan tenido que hacer recortes de personal, pues no contaban con recursos para seguir pagando, siendo solo quienes cambiaron de giro los que han podido mantener su planta laboral.

“Si va a haber negocios que ya no abran, como socios algunos van a decir ya no tengo dinero, ya mejor me espero hasta rentarlo o tener el usufructo del local porque en algunos casos se quedaron en ceros y ya no hay que vender o cómo poder fabricar”.

Los productores aseguran que se les ha dado como fecha de reapertura el 30 y 31 de Mayo con las medidas de sanitización e higiene de los espacios correspondientes y la sana distancia, aunque falta la resolución federal para determinar el regreso de las actividades comerciales.

En el caso de los productores de Plaza Azul se han organizado para realizar la fabricación de cubrebocas y mascarillas y han hecho un acuerdo con las autoridades municipales para la fabricación de 4 mil 500 pares de zapato escolar que les serán pagados y entregados a niños del municipio en el próximo regreso a clases.

Indicó que se espera que la recuperación por las pérdidas que se han generada sean de más de un año, considerando que las personas están siendo cautelosas en sus gastos o bien no tienen recursos para destinarlo a este tipo de bienes.

