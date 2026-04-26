Programa agroclimático apoya a más de 6 mil campesinos con 40 millones de pesos en Edomex

Desde que entró en operación en 2024 hasta el primer trimestre de 2026, el Programa de Atención a Siniestros Agroclimáticos en el Campo Mexiquense (PASACME) ha ejercido 40 millones de pesos para amortizar las pérdidas de 6 mil 720 productores en sus cultivos a causa de sequías, lluvias torrenciales, heladas, granizadas, vientos fuertes y otros fenómenos naturales.

PASACME ha cubierto 10 mil 900 hectáreas siniestradas en 94 municipios por sequías, lluvias, heladas, granizadas y vientos fuertes. (Foto: Especial)

El programa, operado por la Coordinación de Estudios y Proyectos Especiales de la Secretaría del Campo con recursos del Fondo Mixto de Investigación Rural del Estado de México (FOMIMEX) , ha cubierto 10 mil 900 hectáreas siniestradas, principalmente dedicadas al cultivo de maíz, en 94 municipios del Estado de México.

La secretaria del Campo, María Eugenia Rojano Valdés, destacó durante una entrega en Villa de Allende que los apoyos son de 4 mil pesos por hectárea y hasta tres hectáreas por persona, dando preferencia a los pequeños productores, mientras que en el pasado solo eran mil pesos de apoyo.

Rojano Valdés recordó que este programa sustituyó al antiguo esquema de aseguradoras privadas, lo que permite entregar los recursos directamente al productor e incluir todos los cultivos además del maíz, ya que anteriormente la mitad de los recursos se quedaban en las aseguradoras y solo se cubría el maíz.

El presidente municipal de Villa de Allende, Cirilo Flores Velázquez, agradeció los convenios de préstamo de maquinaria con la Secretaría del Campo, lo que ha permitido desazolvar 12 kilómetros de canales en la comunidad de Las Sabanas para evitar futuras inundaciones, así como construir y dar mantenimiento a bordos, pozos y otros cuerpos para la captación de agua.

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