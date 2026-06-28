Programa «La Mejor Jugada es Adoptar» logra dar hogar a 17 perritos rescatados en el Edomex

Como parte de las actividades de los Destinos Futboleros, impulsados por el Gobierno del Estado de México, la estrategia La Mejor Jugada es Adoptar logró que 17 lomitos rescatados encontraran un hogar responsable durante las actividades en diversos municipios mexiquenses. Entre los resultados más destacados, se registraron dos adopciones en Metepec, dos en Malinalco, cuatro en Ixtapan de la Sal, una en Tonatico y una más en Aculco, sumando un marcador favorable para el bienestar animal.

(Foto: Especial)

Cada una de estas historias representa un gol a favor del bienestar animal y confirma que la solidaridad puede cambiar vidas. Detrás de cada uno de estos triunfos hay historias de resiliencia y esperanza: son lomitos que dejaron atrás el abandono para incorporarse a hogares donde serán protegidos, respetados y queridos como parte de la familia. La estrategia logró que 17 lomitos rescatados encontraran un hogar responsable durante las actividades de los Destinos Futboleros en diversos municipios mexiquenses.

A través de esta iniciativa, coordinada por la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez fortalece una cultura de tutela responsable, que demuestra que el trabajo en equipo entre ciudadanía e instituciones genera resultados que cambian vidas. CEPANAF tiene programadas jornadas de adopción este 28 de junio en Tepotzotlán, el 4 de julio en Teotihuacán y el 5 de julio en San Martín de las Pirámides.

El torneo aún continúa: la alineación de La Mejor Jugada es Adoptar seguirá recorriendo los Destinos Futboleros para encontrar nuevos hogares para más seres sintientes. La invitación está abierta para que más mexiquenses se sumen a esta gran afición por el bienestar animal. La CEPANAF reitera su compromiso con la protección y cuidado de los seres sintientes, promoviendo la adopción responsable como una alternativa para dar una segunda oportunidad a los animales rescatados.

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