Programa municipal realiza mil 50 jornadas de limpieza en Toluca

El gobierno local de Toluca informó que su programa de recuperación de espacios públicos, «Yo pongo guapa a Toluca», ha realizado mil 50 jornadas de trabajo durante los primeros 11 meses de la administración actual. Según los datos proporcionados, estas actividades han abarcado la totalidad de las delegaciones del municipio en un periodo de 339 días.

Las jornadas consisten en acciones de limpieza, rehabilitación y mantenimiento urbano en colonias, barrios y delegaciones. Entre las labores específicas reportadas se encuentra la limpieza de aproximadamente 444 kilómetros de calles, la recolección de 533 toneladas de desechos y la pintura de más de 569 kilómetros de guarniciones y banquetas.

El objetivo declarado del programa es la recuperación integral de áreas comunes para devolver a los ciudadanos espacios destinados a la convivencia, el deporte y la recreación.(Foto: Especial)

Las autoridades municipales señalaron que, además de mejorar la imagen urbana, estas acciones buscan fomentar el sentido de pertenencia comunitaria y la participación ciudadana.

La estrategia opera cada fin de semana con la colaboración de vecinos y servidores públicos. Las autoridades locales afirmaron que el mantenimiento constante de los espacios contribuye a generar condiciones que inhiben conductas antisociales, posicionando el programa como una medida complementaria en materia de prevención del delito. El gobierno municipal describió esta iniciativa como un modelo de gestión participativa que prioriza el bienestar comunitario.

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