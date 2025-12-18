Programas de El Colegio Mexiquense refrendan su permanencia en el Sistema Nacional de Posgrados

Los tres programas de posgrado de El Colegio Mexiquense continuarán en el Sistema Nacional de Posgrados hasta 2028, lo que constituye un reconocimiento a su calidad, informó el presidente de la institución, Raymundo César Martínez García.

Los tres posgrados son ejemplo de educación superior de alta calidad y prácticamente gratuita (Foto: Especial).

La Maestría en Ciencias Sociales con Especialidad en Desarrollo Municipal, la Maestría en Historia y el Doctorado en Ciencias Sociales participaron en la convocatoria para el Reconocimiento de Programas en el Sistema Nacional de Posgrados 2025 que fue publicada el 22 de octubre.

En los resultados, dados a conocer el 15 de diciembre por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) del Gobierno de México, se incluye a los tres programas, debido a que obtuvieron una evaluación satisfactoria por parte de las comisiones evaluadoras, con lo cual se refrenda su permanencia en el sistema hasta 2028.

Martínez García atribuyó dicho resultado al trabajo constante y la calidad académica de los tres programas, que han mantenido de manera continua el reconocimiento a lo largo de diversas evaluaciones, y dijo que ello merece la felicitación a quienes integran las coordinaciones de Docencia y de cada posgrado, así como al personal académico y el estudiantado.

Destacó que los posgrados son atendidos por investigadores que en su totalidad forman parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y que El Colegio Mexiquense otorga becas de exención a los aspirantes aceptados, las cuales cubren inscripción y colegiaturas, con lo que se ofrece educación de alta calidad prácticamente gratuita, a la vez que los acompaña en la gestión de las becas nacionales de posgrado que otorga la Secihti.

A ello se suman los servicios que la institución de a los alumnos con infraestructura, tecnologías de información y comunicaciones, apoyos para comedor y los que ofrece el Centro de Recursos Documentales y de Información Fernando Rosenzweig, como el acceso a bases de datos y la adquisición de novedades editoriales solicitadas para los programas.

La Maestría en Ciencias Sociales con Especialidad en Desarrollo Municipal fue lanzada inicialmente en 1987, solo un año después de que se constituyó El Colegio Mexiquense, y en agosto inició actividades la 30ª generación; del programa han egresado 153 estudiantes que se desempeñan en el servicio público, la docencia o la investigación.

La Maestría en Historia está en la novena promoción, la cual iniciará clases en enero, y del programa han egresado 48 graduados, que mayoritariamente ha continuado carreras académicas en instituciones nacionales e internacionales.

El doctorado en Ciencias Sociales ha llegado a su 12ª promoción, que también iniciará clases en enero, es un programa tutorial y cuenta con 41 egresados, quienes en su mayoría se dedican a la investigación.

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