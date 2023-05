Promete Delfina Gómez mejorar condiciones laborales de policías

Delfina Gómez, candidata a gobernadora del estado de México por Morena, PT y PVEM, propuso profesionalizar a los cuerpos policiacos y mejorar sus condiciones laborales para combatir la inseguridad en el estado.

Una de las primeras acciones que propone Delfina Gómez es transformar a los cuerpos policiales, depurándolos y profesionalizándolos con una mejor capacitación (Foto: Esprcial).

Una de las primeras acciones que propone Delfina Gómez es transformar a los cuerpos policiales, depurándolos y profesionalizándolos con una mejor capacitación que de igual manera contempla a custodios, ministerios públicos y peritos.

“Queremos más policías en el estado de México, pero que estén bien pagados, bien equipados y darles capacitación porque es fácil decir ‘el policía no hace su trabajo’, sin embargo, no se le capacita, no se le da un buen salario y si no hay un buen equipamiento, es obvio que será complicado que desempeñen su trabajo”, explicó en Zacazonapan Delfina Gómez.

El estado de México es una de las entidades más inseguras y violentas del país, con más de 300 robos diarios que afectan a los ciudadanos y ciudadanas que se trasladan de sus hogares a sus trabajos y viceversa.

Al respecto, Delfina Gómez señaló que la seguridad “ha sido un asunto abandonado por parte de los gobiernos neoliberales que hoy tiene a nuestro estado en uno de los lugares de mayor violencia en el país. Nuestro pueblo anhela vivir sin miedo, salir a trabajar, salir a las calles y usar el transporte público sin la angustia de que algo pueda pasarles a ellos o a sus familias”.

De igual manera, la candidata morenista Delfina Gómez planteó un proyecto de transporte público seguro, previniendo el delito mediante la vinculación a los C5 de las cámaras de vigilancia y botones de pánico instaladas en el transporte público.

Asimismo, más tarde en su visita a Temascaltepec, la maestra Delfina Gómez, candidata a gobernadora del Estado de México por MORENA, PT y PVEM dijo que la participación ciudadana será fundamental para recuperar la seguridad en el Estado de México, por eso planea impulsar el fortalecimiento del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y la promoción de redes ciudadanas.

