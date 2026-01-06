Promueve PJEdomex justicia sin descanso los 365 días del año

Sin pausa ante fines de semana, madrugadas o días festivos, el Juzgado de Control Especializado en Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección del Poder Judicial del Estado de México mantuvo operación permanente durante 2025, asegurando la respuesta institucional.

El Juzgado de Control Especializado en Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección mantuvo operación continua durante 2025 (Foto: Especial).

Durante el periodo anual, juezas y jueces en materia penal, adscritos a este órgano atendieron 5 mil 196 peticiones de Órdenes de Aprehensión: 3 mil 267 obtuvieron aval, 10 fueron autorizadas parcialmente, mil 711 fueron negadas y 208 se declararon sin materia. Cada fallo supuso un estudio normativo, valoración de indicios y determinación conforme al marco legal aplicable.

Respecto a las órdenes de cateo, el órgano jurisdiccional procesó 3 mil 778 solicitudes; de ellas, 2 mil 653 alcanzaron autorización, mil fueron rechazadas, 11 obtuvieron aprobación parcial y 114 fueron sin materia. Este instrumento resulta fundamental para el avance de indagatorias ministeriales, siempre bajo supervisión jurisdiccional y con observancia estricta de Derechos Humanos, permitiendo actuaciones oficiales con respaldo jurídico en inmuebles determinados.

De manera simultánea, se atendieron 69 medidas de protección: 50 confirmadas, dos ajustadas, cuatro revocadas y 13 se declararon sin materia. Estas disposiciones se resuelven en un plazo máximo de cuatro horas con el objetivo de salvaguardar a personas afectadas por violencia familiar. La atención permanece activa las 24 horas, los 365 días del año.

Entre las acciones consideradas destacan la restricción de proximidad o contacto con la víctima u ofendido, así como la limitación para acudir o acercarse a su domicilio o a cualquier sitio donde se localice.

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