Promueven la lactancia materna y equidad de género en sector público y privado  

Para desmitificar los tabúes que envuelven a la lactancia materna, así como promover y proteger los derechos de las mexiquenses con relación a este tema, la Secretaría de la Mujer llevo a cabo la primera sesión del “Conversatorio de Lactancia Materna y Equidad de Género”.

En la sesión, la Subdirectora de los Derechos de la Mujer, Dafne Chaparro Maya, refirió que la lactancia es un proceso de alimentación que se da entre la madre, sus hijas e hijos, sin embargo, actualmente se le han sumado los permisos de paternidad a fin de que los padres convivan y se involucren en este proceso de manera responsable, por lo que el permiso de lactancia funge como medida conciliatoria de la vida familiar y laboral, y se puede disponer de él tanto para hombres como para mujeres.

Durante el conversatorio, las invitadas, Anabel Vicenteño Alamillo, representante de la Coordinación Estatal de Lactancia Materna y Bancos de Leche de la Secretaría de Salud del Estado de México y Dyebe Sánchez Valdez, integrante de la Red de Mujeres del Estado de México, coincidieron en que la sociedad necesita considerar el derecho a la lactancia y respetarlo, lo cual se logra brindando la información y educación necesaria.

“Se deben abordar temas básicos como ¿qué es la lactancia materna?, ¿cuáles son sus beneficios?, ¿de qué manera se puede practicar?, porque algunas mujeres no saben cómo practicarla ni que tienen derecho a ella y pueden realizarla dentro de sus centros de trabajo, una vez que seamos conscientes, entonces podemos transmitirles a las generaciones que vienen el respeto al derecho a la lactancia materna”, comentó Vicenteño Alamillo.

Por su parte, Dyebe Sánchez expresó que, como mujer originaria de una comunidad rural, ha sido un logro practicar la lactancia materna, pues refirió que en su contexto aún existe el machismo, y esas conductas han sido una barrera.

“Con el paso del tiempo me he visto beneficiada porque ya compartimos responsabilidades, algo que anteriormente no se veía. Como mujer me permito vivir plenamente mi etapa como mamá y con una libertad de decisión para amamantar a mis hijas, que se refleja en salud para mí y para mis pequeñas”, afirmó Sánchez Valdez.

Asimismo, recordaron que, de acuerdo con estadísticas de Salud del 2018, las mujeres que viven en zonas rurales practican más la lactancia que las que viven en zonas urbanas y que hace más de 50 años.

Por ello, en 2014, el Gobierno de México realizó un decreto en donde estableció reformas a las leyes, como la Ley Federal del Trabajo, del IMSS, del ISSTE, a la Ley General de Salud, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia y la Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y en general, estas leyes establecían que se debería promover la lactancia materna como un alimento exclusivo durante los primeros seis meses de vida.

En el Estado de México se implementó el Plan de Desarrollo del Estado de México, y el objetivo del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza es que se reduzca la desigualdad y se protejan los Derechos Humanos de las Mujeres, es por ello que también se cuenta con la Ley de Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna, su reglamento y las licencias de paternidad que requieren los hombres para poder ejercer esta práctica de manera responsable.

