Pronostican lluvias y descenso de temperatura para este domingo en el Valle de Toluca

Para el Valle de Toluca este domingo 14 de junio se pronostica un día con cielo nublado, una temperatura máxima de 20 grados Celsius y una mínima de 8 grados Celsius. La probabilidad de lluvia es del 90 por ciento, con 7 litros por metro cuadrado. La humedad relativa se ubicará en 76 por ciento. El viento soplará desde el sur a una velocidad de 3 kilómetros por hora, con ráfagas de 3 kilómetros por hora. La temperatura punto de rocío será de 9 grados Celsius.

(Imagen: SMN)

A nivel nacional, la zona de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico del golfo de México se disipa sobre el noreste del territorio nacional, sin embargo, originará lluvias puntuales intensas en zonas de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí, así como lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente y centro del país.

Por otra parte, un canal de baja presión sobre la sierra madre occidental, aunado a inestabilidad atmosférica y al ingreso de humedad del océano Pacífico, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas del noroeste, norte y occidente de México.

A su vez, un canal de baja presión en el sureste mexicano, en interacción con inestabilidad atmosférica, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, y con la aproximación de una onda tropical (número 7) a la península de Yucatán, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. (Imagen: SMN)

Finalmente, se mantendrán las temperaturas calurosas a muy calurosas en el norte y noroeste de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en Baja California (noreste) , Sonora (centro y este) , Chihuahua (oeste) , Durango (centro) y Sinaloa (sur) .

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