Esperamos cielo despejado en el valle de Toluca

Este miércoles, el valle de Toluca amaneció con temperatura de 5 grados, con pronóstico de temperatura mínima de 3 grados. El pronóstico meteorológico prevé cielo mayormente despejado, con ambiente cálido.

Para el valle de Toluca se pronostica una temperatura máxima de 22 grados. Tendremos vientos de dirección norte, con velocidad de 15 a 25 kilómetros por hora. Menos de 5 por ciento de probabilidad de lluvia.

Baja probabilidad de lluvias en el valle de Toluca (Foto: SMN).



Para el estado de México, por la mañana se pronostica, cielo parcialmente nublado, presencia de bruma y ambiente fresco. Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas y chubascos, con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en el estado de México será de 3 a 5 grados y la máxima de 23 a 25 grados. Esperamos viento de componente norte de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

Continúa el pronóstico de lluvias en la mayor parte del país

Clima caluroso en la mayor parte del país (Foto: SMN).



Canales de baja presión sobre el interior del país, una vaguada en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en Oaxaca y Chiapas; así como lluvias y chubascos en el occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluido el valle de México y la península de Yucatán.

Una línea seca se establecerá sobre el noreste de México y originará fuertes rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre la mayor parte de la república mexicana.

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