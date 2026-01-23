Pronóstico de cielo despejado este viernes en valle de Toluca

El valle de Toluca amaneció este viernes con 3 grados de temperatura, con pronóstico de temperatura mínima de 2 grados. Esperemos un día con cielo mayormente despejado, con presencia de bruma por la mañana.

La temperatura máxima que espera el valle de Toluca será de 19 grados, con ambiente templado. Tendremos vientos de dirección suroeste con velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. Menos de 10 por ciento de probabilidad de lluvias.

El valle de Toluca tiene pronóstico de cielo despejado (Foto: SMN).



Para el estado de México, por la mañana, cielo parcialmente nublado, ambiente frío a fresco con bancos de niebla en la región, así como ambiente muy frío y heladas en zonas altas. Por la tarde, ambiente templado con cielo medio nublado y sin lluvia.

La temperatura mínima en el estado de México será de 1 a 3 grados y la máxima de 22 a 24 grados. Esperamos viento del sur y suroeste con velocidad de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 kilómetros por hora.

Llega tercera tormenta invernal

Se pronostica que una circulación ciclónica en altura ingresé al estado de Baja California, interaccionará con un nuevo frente frío (número 31), con un río atmosférico y las corrientes en chorro polar y subtropical, dando origen a la tercera tormenta invernal de la temporada, lo que originará un marcado descenso en las temperaturas, rachas de viento fuertes y lluvias de fuertes a muy fuertes en el noroeste y norte de la república mexicana; así como caída de nieve y/o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Llega un nuevo frente frío al norte del país (Foto: SMN).



El frente número 30 se extenderá sobre el noreste mexicano, se prevé que por la tarde-noche, sea reforzado por una masa de aire polar y en interacción con el ingreso de humedad generará lluvias y chubascos en el noreste del país; así como viento de componente norte con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos o tornados en el norte de Coahuila.

El ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generará lluvias y chubascos en el sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con bancos de niebla matutinos sobre entidades de la mesa del norte y la mesa central, incluido el Valle de México.

Todas las lluvias mencionadas, estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.



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