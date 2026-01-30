Pronóstico de cielo medio nublado en el valle de Toluca

Este viernes, el valle de Toluca amaneció con 6 grados en el termómetro, con pronóstico de temperatura mínima de 4 grados. El pronóstico meteorológico anticipa un día con cielo parcialmente nublado, con ambiente cálido.

Esperamos en el valle de Toluca temperatura máxima de 21 grados. Esperamos vientos de dirección oeste con velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia es de 20 por ciento.

En el valle de Toluca tendrá cielo medio nublado (Foto: SMN).



Para el estado de México, por la mañana, cielo parcialmente nublado, ambiente frío a fresco y presencia de bruma en la región, así como ambiente muy frío y posibles heladas en zonas serranas. Por la tarde, ambiente de templado a cálido, cielo medio nublado con posibles lluvias aisladas.

La temperatura mínima en el estado de México será de 3 a 5 grados y la máxima de 24 a 26 grados. Por la noche, incremento de la nubosidad y notable descenso de la temperatura en la región. Viento del oeste y noroeste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

Fente frío 32 genera lluvias

El frente frío número 32 recorrerá el noreste y oriente de la república mexicana, asociado con una vaguada en altura y con las corrientes en chorro polar y subtropical, generará chubascos y lluvias fuertes en ambas regiones, con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (Nautla).

El frente frío 32 recorre el norte del país (Foto: SMN).



La masa de aire ártico que impulsará a este sistema originará un descenso de las temperaturas en el norte, noreste y oriente del país, así como evento de “Norte” de 40 a 50 kilómetros por hora con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose durante la noche hacia el istmo y golfo de Tehuantepec, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; con oleaje elevado en zonas costeras.

Se prevén condiciones para la caída de lluvia engelante o aguanieve en zonas altas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, condición que se extenderá durante la madrugada del sábado, en las cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

El ingreso de humedad del océano Pacífico incrementará la probabilidad de chubascos con posibles descargas eléctricas en Guerrero.

Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera propiciará ambiente caluroso a muy caluroso en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (istmo) y Chiapas (costa).

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