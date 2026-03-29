Pronóstico de clima medio nublado y fresco para el Valle de Toluca

Para este domingo 29 de marzo, se pronostica un día medio nublado en el Valle de Toluca, con una temperatura máxima de 18 °C y una mínima de 1 °C. La probabilidad de lluvia es del 0%, con una humedad relativa del 52% y vientos del norte y noreste con velocidades de 5 km/h, con ráfagas de hasta 5 km/h.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. (imagen: SMN)

El clima local se enmarca en un patrón meteorológico más amplio que afecta al país. La masa de aire polar asociada al frente frío número 42 modificará gradualmente sus características térmicas, permitiendo el ascenso de las temperaturas diurnas en el norte, noreste, centro y oriente de México. Sin embargo, durante la mañana y noche, continuará el ambiente frío en las regiones mencionadas, persistiendo el viento de componente norte con rachas de hasta 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, y rachas de 30 a 50 km/h en Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, disminuyendo en el transcurso de la tarde.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos de carreteros y zonas urbanas. (Imagen: SMN)

Por otra parte, una vaguada en altura y canales de baja presión al interior del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México e inestabilidad atmosférica, generarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en estados del sur y sureste del país, con posible caída de granizo en estados del norte, occidente y centro de la República Mexicana, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua y Durango.

En el Valle de Toluca, las condiciones serán de estabilidad atmosférica con ambiente diurno fresco y temperaturas frías durante la noche y madrugada, sin probabilidad de lluvias significativas.

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