Pronóstico de clima medio nublado y lluvias para el Valle de Toluca

Para este domingo 19 de abril, se pronostica un día medio nublado en el Valle de Toluca, con una temperatura máxima de 21 °C y una mínima de 7 °C. La precipitación estimada es de 3 litros por metro cuadrado. La humedad relativa será del 58% y los vientos del noreste con velocidades de 8 km/h, con ráfagas de hasta 8 km/h.

Las temperaturas elevadas podrían ocasionar problemas en la salud. (Imagen: SMN)

El clima local se enmarca en un patrón meteorológico más amplio que afecta al país. El frente frío número 45 se desplazará sobre el noreste del territorio mexicano y el litoral del golfo de México, interaccionando con un canal de baja presión extendido sobre el sureste del país, propiciando chubascos y lluvias fuertes en el noreste, centro y oriente del territorio nacional, además de lluvias puntuales muy fuertes en el noreste de Tamaulipas, centro y sur de Nuevo León, norte de Hidalgo, norte de Oaxaca, norte de Puebla y norte y centro de Veracruz.

La masa de aire polar asociada al frente generará descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro de México, además de viento de componente norte con rachas de 50 a 70 km/h en Tamaulipas, Veracruz e istmo y golfo de Tehuantepec, y de 30 a 50 km/h en Tabasco, Campeche y Yucatán.

A su vez, un canal de baja presión, inestabilidad superior y el ingreso de humedad del océano Pacífico originarán lluvias puntuales fuertes en zonas de Durango, Zacatecas, Jalisco, Michoacán y Guerrero, así como chubascos en Chihuahua, Aguascalientes y Guanajuato. Todas las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. (Imagen: SMN)

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor en Sinaloa (centro), Durango (noroeste), Nayarit (norte), Jalisco (oeste y sur), Colima (este), Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (noroeste y sur) y Morelos (sur).

En el Valle de Toluca, las condiciones serán de estabilidad atmosférica con ambiente diurno templado y temperaturas frescas durante la noche y madrugada, sin probabilidad de lluvias significativas.

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