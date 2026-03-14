Pronóstico de clima poco nuboso y cálido para el Valle de Toluca

Para este sábado 14 de marzo, se pronostica un día poco nuboso en el Valle de Toluca, con una temperatura máxima de 24 °C y una mínima de 5 °C. La probabilidad de lluvia es del 0%, con una humedad relativa del 65% y vientos del sureste y suroeste con velocidades de 1 km/h, con ráfagas de hasta 3 km/h.

Temperatura punto de rocío: 4 °C. (Imagen: SMN)

El clima local se enmarca en un patrón meteorológico más amplio que afecta al país. Canales de baja presión en el interior del país, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad generarán lluvias y chubascos en el occidente, centro y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México, así como lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Por la tarde, una línea seca se establecerá sobre el norte de México y propiciará vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Durango, Zacatecas y Aguascalientes, y rachas de 60 a 80 km/h en Chihuahua, todas con posibles tolvaneras. Así mismo, se prevé viento de componente sur (surada) con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. (Imagen: SMN)

Finalmente, continuará la onda de calor en Durango (oeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (oeste), Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur) y Oaxaca (sur y este). En el Valle de Toluca, las condiciones serán de estabilidad atmosférica con ambiente diurno cálido y temperaturas frescas durante la noche y madrugada, sin probabilidad de lluvias.

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