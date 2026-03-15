Pronóstico de clima poco nuboso y cálido para el Valle de Toluca

Para este domingo 15 de marzo, se pronostica un día poco nuboso en el Valle de Toluca, con una temperatura máxima de 24 °C y una mínima de 5 °C. La probabilidad de lluvia es del 0%, con una humedad relativa del 66% y vientos del sureste y oeste con velocidades de 3 km/h, con ráfagas de hasta 5 km/h.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. (Imagen: SMN)

El clima local se enmarca en un patrón meteorológico más amplio que afecta al país. En la tarde-noche, un nuevo frente frío (número 41) ingresará sobre el norte y noreste de México e interaccionará con una vaguada polar y la corriente en chorro polar. Esto ocasionará viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h y posibles tolvaneras durante la noche en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de chubascos en Tamaulipas.

Por otra parte, canales de baja presión extendidos sobre el oriente y sureste del país, una línea seca en el noreste de México y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, junto con efectos de la corriente en chorro subtropical, favorecerán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del oriente, centro, sur y sureste del territorio nacional.

Finalmente, continuará la onda de calor en Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur) y Oaxaca (sur y este) , finalizando en Durango, Sinaloa y Nayarit.

El Servicio Meteorológico Nacional monitorea el ingreso de un nuevo frente frío (núm. 41) y su masa de aire ártico. (Imagen: SMN)

Se pronostica que en las primeras horas del lunes dará inicio un evento de «Norte» intenso en el litoral de Tamaulipas, condiciones que se extenderán al resto del golfo de México, istmo y golfo de Tehuantepec. En el Valle de Toluca, las condiciones serán de estabilidad atmosférica con ambiente diurno cálido y temperaturas frescas durante la noche y madrugada, sin probabilidad de lluvias.

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