Pronóstico de clima poco nuboso y cálido para el Valle de Toluca

Para este sábado 21 de marzo, se pronostica un día poco nuboso en el Valle de Toluca, con una temperatura máxima de 24 °C y una mínima de 5 °C. La probabilidad de lluvia es del 0%, con una humedad relativa del 65% y vientos del sureste y este con velocidades de 2 km/h, con ráfagas de hasta 3 km/h.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. (Imagen: SMN)

El clima local se enmarca en un patrón meteorológico más amplio que afecta al país. Una circulación ciclónica en altura sobre el noreste de México y una vaguada en altura sobre el territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del occidente, centro, sur y sureste, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en zonas de Guerrero y Oaxaca. Se prevé viento de componente sur sobre estados del noreste de México.

Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 19 a 21 °C. (Imagen: SMN)

Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el noroeste de México mantendrá ambiente estable y temperaturas calurosas a muy calurosas en el noroeste, occidente y sur del país, manteniendo la onda de calor en Sonora, Sinaloa (este), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste y suroeste), Jalisco (centro) y Guerrero (centro y sur).

En el Valle de Toluca, las condiciones serán de estabilidad atmosférica con ambiente diurno cálido y temperaturas frescas durante la noche y madrugada, sin probabilidad de lluvias.

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