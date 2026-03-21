Pronóstico de clima poco nuboso y cálido para el Valle de Toluca

Para este sábado 21 de marzo, se pronostica un día poco nuboso en el Valle de Toluca, con una temperatura máxima de 24 °C y una mínima de 5 °C. La probabilidad de lluvia es del 0%, con una humedad relativa del 65% y vientos del sureste y este con velocidades de 2 km/h, con ráfagas de hasta 3 km/h.
El clima local se enmarca en un patrón meteorológico más amplio que afecta al país. Una circulación ciclónica en altura sobre el noreste de México y una vaguada en altura sobre el territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del occidente, centro, sur y sureste, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en zonas de Guerrero y Oaxaca. Se prevé viento de componente sur sobre estados del noreste de México.
Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el noroeste de México mantendrá ambiente estable y temperaturas calurosas a muy calurosas en el noroeste, occidente y sur del país, manteniendo la onda de calor en Sonora, Sinaloa (este), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste y suroeste), Jalisco (centro) y Guerrero (centro y sur).
En el Valle de Toluca, las condiciones serán de estabilidad atmosférica con ambiente diurno cálido y temperaturas frescas durante la noche y madrugada, sin probabilidad de lluvias.