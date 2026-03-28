Pronóstico de clima poco nuboso y cálido para el Valle de Toluca

Para este sábado 28 de marzo, se pronostica un día poco nuboso en el Valle de Toluca, con una temperatura máxima de 24 °C y una mínima de 5 °C. La probabilidad de lluvia es del 0%, con una humedad relativa del 60% y vientos del noreste con velocidades de 10 km/h, con ráfagas de hasta 15 km/h.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. (Imagen: SMN)

El clima local se enmarca en un patrón meteorológico más amplio que afecta al país. El frente frío número 42 se desplazará gradualmente sobre el noreste del territorio nacional, originando lluvias y chubascos en dicha región. Durante la noche, el frente se desplazará hacia el golfo de México, dejando de afectar al país.

Por su parte, la masa de aire polar asociada mantendrá descenso de temperatura en zonas del norte, noreste, oriente y centro del territorio mexicano, así como viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, y de 40 a 60 km/h en el litoral del golfo de México y la península de Yucatán.

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían generar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, inundaciones y encharcamientos. (Imagen: SMN)

La interacción de un canal de baja presión sobre el sureste del país, con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México y con inestabilidad atmosférica, ocasionará chubascos y lluvias fuertes en el oriente del país y la península de Yucatán, además de lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

Finalmente, el ingreso de humedad del océano Pacífico sobre el occidente del país originará lluvias con chubascos en dicha región. En el Valle de Toluca, las condiciones serán de estabilidad atmosférica con ambiente diurno cálido y temperaturas frescas durante la noche y madrugada, sin probabilidad de lluvias.

Comentarios

comentarios