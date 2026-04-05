Pronóstico de clima poco nuboso y templado para el Valle de Toluca

Para este domingo 5 de abril, se pronostica un día poco nuboso en el Valle de Toluca, con una temperatura máxima de 22 °C y una mínima de 7 °C. La probabilidad de lluvia es del 0%, con una humedad relativa del 76% y vientos del noreste con velocidades de 5 km/h, con ráfagas de hasta 5 km/h.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. (Imagen: SMN)

El clima local se enmarca en un patrón meteorológico más amplio que afecta al país. El frente frío número 43 se desplazará sobre el litoral del golfo de México, interaccionando con una vaguada en altura y con un canal de baja presión, originando lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en el norte, noreste, centro y oriente del país, así como lluvias puntuales intensas en regiones de Hidalgo, Puebla y Veracruz.

La masa de aire polar asociada al frente generará un descenso de las temperaturas sobre el norte y centro del territorio mexicano, así como evento de «Norte» con rachas de viento de 60 a 80 km/h en Tamaulipas, Veracruz, istmo y golfo de Tehuantepec. De igual forma, se prevén condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las cimas de los volcanes Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Pico de Orizaba.

Las lluvias fuertes a intensas podrían generar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, inundaciones y encharcamientos. (Imagen: SMN)

Otros canales de baja presión y el ingreso de humedad generarán chubascos y lluvias fuertes en el occidente, sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán. Finalmente, prevalecerá la onda de calor en Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, centro y sur) y Oaxaca (centro).

En el Valle de Toluca, las condiciones serán de estabilidad atmosférica con ambiente diurno templado y temperaturas frescas durante la noche y madrugada, sin probabilidad de lluvias significativas.

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