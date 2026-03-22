Pronóstico de clima poco nuboso y templado para el Valle de Toluca

Para este domingo 22 de marzo, se pronostica un día poco nuboso en el Valle de Toluca, con una temperatura máxima de 19 °C y una mínima de 3 °C. La probabilidad de lluvia es del 0%, con una humedad relativa del 70% y vientos del suroeste con velocidades de 3 km/h, con ráfagas de hasta 5 km/h.

Durante la mañana, cielo parcialmente nublado con bruma y ambiente fresco en la región; frío en zonas altas del Estado de México. (Imagen: SMN)

El clima local se enmarca en un patrón meteorológico más amplio que afecta al país. Una circulación ciclónica en altura sobre el noreste de México y una vaguada en altura sobre el interior del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del occidente, centro, sur y sureste del país, además de lluvias puntuales fuertes en zonas de Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

A su vez, un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del mar Caribe originarán lluvias y chubascos en la mencionada región, además de la península de Yucatán.

Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 20 a 22 °C. (Imagen: SMN)

Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso sobre gran parte del territorio nacional; asimismo, continuará la onda de calor en Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste y suroeste), Sinaloa (este), Jalisco (centro), Guerrero (centro y sur) y Oaxaca (sur y este) , y finalizará en Sonora.

En el Valle de Toluca, las condiciones serán de estabilidad atmosférica con ambiente diurno templado y temperaturas frescas durante la noche y madrugada, sin probabilidad de lluvias.

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