Pronóstico de clima seco y estable para el Valle de Toluca este 3 de enero

Para este sábado 3 de enero de 2026, se pronostica un día con cielo poco nuboso y condiciones atmosféricas estables en el Valle de Toluca. La temperatura máxima se estima en 20 °C y la mínima en 6 °C. No se esperan precipitaciones, con una probabilidad de lluvia del 0% y una acumulación prevista de 0 litros por metro cuadrado.

La humedad relativa del aire será del 51% y la temperatura del punto de rocío se ubicará alrededor de 1 °C. (Foto: SMN)

Las condiciones de viento serán ligeras, con una dirección predominante del norte-noreste, velocidades promedio de 3 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 4 km/h.

Este patrón meteorológico se debe a la influencia de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, la cual mantendrá cielos mayormente despejados y una muy baja probabilidad de lluvia en la región centro del país, incluyendo el Estado de México.

A nivel nacional, el panorama es contrastante. El ingreso de humedad desde el océano Pacífico generará lluvias y chubascos en zonas del occidente, sur y sureste de México. Paralelamente, se prevé la llegada de un nuevo frente frío al norte y noreste del territorio, provocando descenso de temperaturas y vientos fuertes en esas áreas.

De forma simultánea, otro sistema frontal se aproximará al noroeste del país durante la noche. (Foto:SMN)

En interacción con la corriente en chorro subtropical, este fenómeno originará lluvias en Baja California y fuertes rachas de viento en la región noroeste.

De manera general, persistirá un ambiente frío a muy frío durante la mañana en los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con probabilidad de heladas y bancos de niebla matutinos.

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