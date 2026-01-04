Pronóstico de día despejado y estable para el Valle de Toluca este 4 de enero

Para este domingo 4 de enero de 2026, se pronostica un día completamente despejado y sin probabilidad de lluvia en el Valle de Toluca. La temperatura máxima se estima en 20 °C y la mínima en 6 °C. No se esperan precipitaciones, con una acumulación prevista de 0 litros por metro cuadrado y una probabilidad de lluvia del 0%.

Valle de Toluca continúa sin probabilidades de lluvia (Foto: SMN)

Las condiciones de viento serán leves, con una dirección predominante del sureste, velocidades promedio de 4 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 6 km/h. La humedad relativa del aire será del 59% y la temperatura del punto de rocío se ubicará alrededor de 3 °C.

Este patrón meteorológico se debe a la influencia de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, la cual favorece tiempo estable y ausencia de lluvia en la región centro del país, incluido el Estado de México.

A nivel nacional, el panorama es contrastante. El Servicio Meteorológico Nacional reporta la presencia del frente frío número 26, que se mantendrá estacionario sobre el norte de Tamaulipas durante la tarde, originando lluvias aisladas y rachas fuertes de viento en el norte de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.

De forma simultánea, un nuevo frente frío se ubica sobre el noroeste del país. (Foto: SMN)

En combinación con la corriente en chorro subtropical, este sistema mantendrá temperaturas bajas, rachas fuertes de viento y chubascos en Baja California.

El ingreso de humedad desde el océano Pacífico mantendrá la probabilidad de lluvias y chubascos en zonas del occidente, sur y sureste del territorio mexicano. De manera general, persistirá un ambiente frío a muy frío durante la mañana en los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con probabilidad de heladas y bancos de niebla matutinos.

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