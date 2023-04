Propone Delfina Gómez “policía de barrio” para combatir la inseguridad en Edomex

La maestra Delfina Gómez, candidata de MORENA, PT y PVEM a la gubernatura del Estado de México, explicó la creación de la “policía de barrio”, una de sus propuestas para combatir la inseguridad en la entidad, incluida en su plan de Gobierno del Bienestar 2023-2029, denominado “Propuestas de Cambio”.

Desde el municipio de Morelos cuestionó que después de 100 años de desatención, de falta de visibilidad, los opositores ahora sí quieran escuchar a la gente. (Foto: especial).

“La seguridad es un tema muy importante en el Estado de México. Por eso proponemos la creación de una ‘policía de barrio’, la policía de proximidad que será una de las estrategias para combatir de manera urgente el grave flagelo de la inseguridad”, anunció la maestra Delfina Gómez.

Durante años, los gobiernos neoliberales abandonaron a las y los mexiquenses, convirtiendo al estado en uno de los más violentos del país: “Nuestro pueblo anhela vivir sin miedo, salir a trabajar, salir a las calles y usar el transporte público sin la angustia de que algo pueda pasarles a ellos o a sus familias”, expuso.

Asimismo, la maestra Delfina Gómez cuestionó a los adversarios pues, “después de 100 años de desatención, de falta de visibilidad, lo que ahora quieren nuestros grupos originarios, maestros, médicos, transportistas, lo único que pedimos los mexiquenses es ser escuchados.

“Por eso reflexionemos sobre la oportunidad histórica que tenemos para cambiar nuestro Estado de México y entendamos que ahora podemos cambiar la administración por servidores públicos más humanos, que escuchan a la gente, porque aquí no hay más ni menos, aquí todos somos iguales”, explicó la morenista Delfina Gómez en el municipio de Morelos, ante 1,500 asistentes.

“Yo me pregunto, ¿será cierto?, o solamente será una manera de decir: ahora sí ya me voy a portar bien, cuando me he portado mal toda mi vida”, señaló.

Para reforzar la seguridad, continuó la morenista Delfina Gómez, otra de las propuestas en la materia es depurar e incrementar el número y la calidad profesional de los policías, custodios, ministerios públicos y peritos.

“Porque si a las y los policías no les damos lo necesario en equipamiento y capacitación, cómo podemos asegurar que cumplirán con su función”, añadió.

Así también, la maestra Delfina Gómez destacó la creación la figura del “Consejo Ciudadano de Seguridad Pública” para el fortalecimiento de redes ciudadanas de seguridad.

De igual manera, propuso impulsar las acciones de inteligencia contra el delito, mediante el fortalecimiento de los C5 de Toluca y Ecatepec y crear al menos dos nuevos en el Sur y Oriente del Estado, e instalar un número mayor de cámaras de vigilancia para alcanzar cuando menos 40 mil.

EX LÍDERES DE MC SE SUMAN A LA CAMPAÑA DE DELFINA GÓMEZ

En el municipio de Morelos, se anunció que, Armando Mateos Cedillo, ex candidato de MC a presidente municipal de Morelos, y Jaime Torres Marín, ex líder de este partido político en San Felipe del Progreso, entre muchos ex militantes, se sumaron al proyecto de cambio que encabeza la maestra Delfina Gómez.

Ante ellos, y en medio de una gran euforia de los asistentes que llenaron las sillas instaladas en el lugar del evento, la maestra Delfina Gómez, candidata de MORENA, PT y PVEM a gobernadora del Estado de México les dio la bienvenida para reforzar la voluntad de cambio en la entidad.

