Proponen endurecer sanciones y garantizar recursos para combatir el maltrato animal

Los diputados, Krishna Romero Velázquez y Pablo Fernández de Cevallos González, presentaron ante el Pleno del Congreso Mexiquense una iniciativa para fortalecer la protección y el bienestar animal, así como para atender de manera integral una problemática que afecta a millones de seres sintientes en la entidad.

En México, 7 de cada 10 animales sufren maltrato; en el Estado de México, cerca de 5 millones viven en abandono. La iniciativa plantea hasta 6 años de cárcel por maltrato animal y garantizar recursos para proteger a millones de animales (Foto: Especial).

Desde la máxima tribuna mexiquense, la diputada Krishna Romero, advirtió que en México 7 de cada 10 animales sufren maltrato, lo que coloca al país como el tercer lugar a nivel mundial y primero en América Latina en esta problemática, mientras que, en la entidad, cerca de 5 millones viven en abandono.

Ante ello, explicó que su propuesta plantea endurecer las sanciones por maltrato animal, estableciendo penas de dos a seis años de prisión, además de multas más severas, con el objetivo de inhibir estas conductas y combatir la impunidad, así como garantizar recursos y financiamiento para la operación y fortalecimiento de los Centros de Bienestar Animal en los municipios, a fin de que cuenten con infraestructura, personal y condiciones adecuadas para su correcto funcionamiento.

De igual forma, la propuesta impulsa campañas permanentes de educación y sensibilización, orientadas a fomentar la tenencia responsable, prevenir el abandono y promover una cultura de respeto hacia los animales.

“Cada animal abandonado y cada acto de maltrato reflejan una deuda social. Hoy tenemos la oportunidad de actuar y de construir un Estado que proteja, que prevenga y que no sea indiferente”, destacó Romero Velázquez.

La también diputada por Tlalnepantla de Baz, precisó que su iniciativa apuesta por una solución integral que no sólo atienda las consecuencias del maltrato, sino que fortalezca la prevención y permita a los municipios contar con herramientas reales para enfrentar esta problemática.

“Desde el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional sostenemos que el bienestar animal no es un tema menor, es un tema de justicia, de responsabilidad social y de dignidad. No podemos seguir siendo indiferentes ante esta realidad.”, finalizó Krishna Romero Velázquez.

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