Proponen mejorar solicitudes de auditorías especiales

La diputada Evelyn Osornio Jiménez presentó una iniciativa para reformar la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, para que se puedan homologar los criterios que tiene el Sistema Nacional de Fiscalización, es decir, los criterios de cómo audita las solicitudes especiales que llevan una suerte distinta a las que del programa anual de auditorías.

Estas auditorías especiales son solicitadas por los ciudadanos que tienen un interés en específico, por lo que se tiene que seguir puliendo el esquema de recepción, y puntualizar cuál es el objeto de la auditoría, además de tener los criterios federales para hacer este tipo de auditorías, aunado a presentar reportes de sus avances, pues hoy no existe la obligatoriedad de esto último en la entidad.

“Por ejemplo: es que a mí me hacen solicitud de los ciudadanos de auditoría al municipio ‘X’, pero no me dicen en qué, no me dicen si la quieren financiara, si la quieren de legalidad, si es sobre algún capítulo en específico, o inclusive sobre alguna compra en específico, a veces la piden en general; y entonces nosotros la mandamos al Osfem en general y a lo mejor no estamos dando la respuesta que el ciudadano quiere.

“Por eso estamos pidiendo que el ciudadano precise el objeto, y a partir de ahí el Órgano de Fiscalización, si se aprueba esta iniciativa y se acuerda, que trabajemos con los mismos requerimientos que pide la Auditoría Superior De Fiscalización de la Federación, y nos esté dando informes trimestrales.

Señaló que a nivel Federal tienen más experiencia y tienen más requisitos, pero también existe mayor claridad y certidumbre desde que se inicia, hasta que se concluye respecto al objeto que tiene la auditoría especial, lo cual ayuda a darle celeridad a este tipo de auditorías, porque hacer una auditoría financiera en general es mucha información, a solo revisar en particular un punto, y con ello se pueden mejorar los tiempos.

