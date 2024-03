Propone IP permiso para trabajo temporal para migrantes

El Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México propuso la creación de un permiso de trabajo temporal para migrantes que están de paso en la entidad para que de esta manera puedan incorporarse en un empleo formal por algunos meses.

Mauricio Massud Martínez, Presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México. (Foto: Rebeca Morales)

Mauricio Massud Martínez, Presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, señaló que el incremento en el número de personas que están de paso por México llevaba una solución temporal con el fin de que tengan medios de manutención y con esto evitar temas de seguridad y humanitarios.

“En muchos de los casos son personas que tienen carreras técnicas o universitarias pero que no encontraron una oportunidad en su país, de no poder emplearse es gente que pide dinero en la calle, hace trabajos informales o venden cosas pero en casos extremos también pueden generar escenarios de delincuencia y no podemos permitirlo”.

Tan solo en el último año se registró la llegada de 782 mil personas migrantes irregulares a México lo que significó un incremento del 77 por ciento.

El permiso propuesto es de no más de 6 meses ya que la mayor parte solo está de paso y se encuentra en espera de definir su situación migratoria.

En el caso particular de países Sudamericanos el crecimiento alcanza el 117 por ciento y representa prácticamente la mitad de quienes llegan a México con más de 345 mil registros.

El mayor número de migrantes en el estado de México se registran en los municipios de Huehuetoca, Tepotzotlán, Chalco, Soyaniquilpan y en la zona metropolitana en municipios como Naucalpan, Tultitlan, Tlalnepantla y Texcoco.

