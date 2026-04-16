Proponen reducir tarifas de tenencia para evitar fuga de contribuyentes en Edomex

En el Congreso del estado de México, el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Héctor Raúl García González, presentó una iniciativa para reducir las tarifas y establecer exenciones en el impuesto sobre tenencia vehicular, con el objetivo de evitar que contribuyentes emplaquen sus autos en otras entidades.

Héctor Raúl García González, presentó una iniciativa para reducir las tarifas y establecer exenciones en el impuesto sobre tenencia vehicular (Foto: Jimena Ruelas).

La reforma al Código Financiero estatal plantea un esquema progresivo que ajusta las cuotas de manera gradual y proporcional para vehículos de menor a mayor valor. Con ello, se busca corregir casos en los que autos de gama media llegan a pagar más de 20 mil pesos, haciendo el sistema equitativo.

La propuesta contempla beneficiar principalmente a vehículos de uso familiar de hasta 550 mil pesos, que pagarían 575.91 pesos anuales. En contraste, los vehículos de lujo, de más de 1.5 millones de pesos, mantendrían cuotas de hasta 50 mil pesos como máximo, bajo el argumento de que quienes tienen mayor capacidad económica deben cumplir con mayores obligaciones fiscales.

“La verdad es proteger a la clase media, porque son los que tienen estos rangos. Ya quien tiene para un vehículo de más de 1 millón y medio de pesos ya tendrá para pagar ahora sí las tarifas que siguen 30 mil, 40 mil, 50 mil, hasta la más alta que es como está actualmente en la ley”, señaló.

De acuerdo con el legislador, esta situación ha provocado que más de 350 mil vehículos del estado estén registrados en otras entidades, como Morelos, para evitar el pago de la tenencia.

El objetivo es que más contribuyentes regularicen el pago en el estado de México, evitando la migración vehicular a otras entidades y fortaleciendo la recaudación local.

“Porque cuando un vehículo se emplaca fuera, no solo se deja de pagar la tenencia, se pierde un flujo de ingresos que podría destinarse a infraestructura, servicios y desarrollo”, indicó.

Finalmente, la iniciativa incorpora un criterio de responsabilidad fiscal, al proponer la actualización de tarifas conforme a la inflación para evitar incrementos discrecionales.

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