Proponen timbres postales conmemorativos por aniversariosde la Biblioteca de México y El Colegio Mexiquense

Con la premisa de que leer es, en última instancia, un acto de resistencia frente al aislamiento y la mejor apuesta por la inteligencia colectiva, Rodrigo Borja Torres, director general de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, propuso que en este año del 40º aniversario de El Colegio Mexiquense y los 80 años de la Biblioteca de México, se gestione la emisión de dos timbres postales conmemorativos.

En el coloquio «Los desafíos de la lectura en el siglo XXI», Rodrigo Borja Torres, director general de Bibliotecas, hizo la propuesta; Raymundo César Martínez García habló de la revitalización de la lectura (Foto: Especial).

En Santa Cruz de los Patos, donde el funcionario federal dio la conferencia magistral de apertura del coloquio «Los desafíos de la lectura en el siglo XXI», ante el presidente de la institución anfitriona, Raymundo César Martínez García, y los participantes, sostuvo que esa unión puede ser el símbolo de la articulación de los esfuerzos humanistas y las trayectorias de ambas instancias académicas y culturales.

Por su parte Martínez García reiteró el profundo compromiso de servicio a la sociedad de El Colegio Mexiquense y dijo que hay múltiples iniciativas para revitalizar la lectura ante la aparente disminución de los hábitos de lectura, el vaciamiento de las bibliotecas y el cierre de las librerías.

Señaló el objetivo del coloquio como la apertura de un espacio de reflexión plural sobre las condiciones actuales de lectura y su vinculación con el proyecto «El ecosistema del libro en el Estado de México. Hacia un observatorio de la lectura», que se ha mantenido desde 2022 revelando las relaciones entre editores, libreros, bibliotecarios, promotores de la lectura y lectores, con la coordinación del historiador Sebastián Rivera Mir, quien hizo es mima tarea para el encuentro con Danays del Carmen Castelo Agüero.

En tanto, Rodrigo Borjas Torres propuso una reflexión sobre la lectura en la conferencia «La lectura como paradigma de cohesión», en la que, con base en múltiples referencias a autores y textos, sugirió ampliar la visión de la lectura para transitar de la disciplina pedagógica a un paradigma cultural aglutinante.

Resumió los valores en que se pueden sintetizar los desafíos de la lectura, empezando por hacerla un ejercicio de levedad ante la «infodemia», la agilidad mental, leer con exactitud como un acto político, recuperar la lectura como generadora de visiones internas, tejer una red donde la diversidad cobre sentido en la identidad del lector y la consistencia como hilo conductor del pensamiento.

El coloquio se dividió en mesas dedicadas, respectivamente, a libros y políticas públicas y los lectores y sus espacios, con exposiciones de Hugo Ortiz, de la UAEMéx; Maritza Zulema Sánchez Lugo, de la Secretaría de Cultura y Turismo de la entidad; Olga María Martínez Nava, del Centro de Formación de Maestros 1 de Toluca, y Michelle Silveira, de la Comunidad de Mujeres Magenta.

El cierre alcanzó un momento culminante con la conferencia magistral de Susana Quintanilla Osorio, destacada investigadora del Cinvestav del IPN, quien expuso de manera erudita «El universo en un libro: la edición crítica de El águila y la serpiente, de Martín Luis Guzmán», obra cumbre de la literatura no solo mexicana sino hispanoamericana del siglo XX.

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