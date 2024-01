Propósitos: constancia, disciplina y actitud

Y apenas pasaron las fiestas de fin de año y los propósitos de año nuevo empezaron a surgir con el anhelo de bajar de peso y para ello las inscripciones en los gimnasios y demás centros deportivos. En promedio se suben de dos a cinco kilos en diciembre por el exceso de comida y lo que buscan muchos es recuperar su peso antes de esto mientras que otros se ponen metas a largo plazo por estética, salud o ambas.

En todos los casos lo que más cuenta es la constancia o disciplina. Es decir, no cabe aquello de que hoy sí me ejercito y mañana no. Aparte, es necesario llevar una dieta alimentaria que no es otra cosa más que consumir productos saludables y en cantidades moderadas. Obviamente para la disciplina tienes que pensar en algo que te motive y avanzar con pequeños pasos; aquí mismo tienes que reconocer cuál es tu punto débil y trabajar en él; si recaes, levantarte.

Al final de cuentas es un tema de actitud, de determinación de cómo llevas tu rutina o vida diaria. Y algo muy importante es que no te olvides descansar. Descansar es básico para el buen funcionamiento de nuestra mente y cuerpo y si lo quieres ver más concretamente, para regular desde nuestra respiración al adecuado proceso cardiovascular y cerebrovascular.

Quien tiene la última palabra eres tú y convéncete de que tienes que seguirle. Hay una frase por ahí en internet que te puede ser útil: “no cuentes los días, haz que los días cuenten”.

