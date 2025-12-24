Prorrogan audiencia por aseguramiento de 37 mdp en Naucalpan

En relación al aseguramiento de numerario por la cantidad aproximada de 37 millones de pesos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informa que este día, en Audiencia inicial, un Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, otorgó audiencia de prórroga para definir la situación jurídica de Iván “N” y José “N”, quienes son investigados por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, portación de arma de fuego y resistencia.

Iván “N”, de 37 años, y José “N”, de 53, fueron detenidos el pasado 19 de diciembre en el municipio de Naucalpan, mientras circulaban en un vehículo en cuyo interior transportaban dos armas de fuego y los aproximadamente 37 millones de pesos referidos.

La Autoridad Judicial determinó como plazo para la continuación de la audiencia para definir su situación jurídica, el próximo 26 de diciembre del 2025, manteniendo la medida cautelar de prisión preventiva en contra de los investigados.

No obstante, deben ser considerados inocentes en tanto no exista una sentencia condenatoria en su contra

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