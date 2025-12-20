sábado, septiembre 26, 2026
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Protección Civil del Edoméx emite recomendaciones de seguridad para fiestas decembrinas

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Redacción Así Sucede
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El Gobierno del Estado de México emitió una serie de recomendaciones para prevenir accidentes durante las fiestas decembrinas. A través de la Coordinación de Protección Civil, las autoridades llamaron a reforzar las medidas de seguridad en el hogar, las reuniones y la vialidad con el objetivo de salvaguardar la integridad de las personas.

Las principales indicaciones para el hogar se centran en evitar incendios. Se recomienda instalar árboles de Navidad y nacimientos sobre superficies firmes con materiales no inflamables, como metal o vidrio, y evitar sobrecargar los enchufes con un exceso de luces para prevenir cortocircuitos. Es fundamental apagar y desconectar todos los adornos eléctricos al dormir o salir, y revisar que cables e instalaciones estén en buen estado. Para los árboles naturales, se recuerda la importancia de mantenerlos hidratados, ya que después de unos quince días comienzan a secarse, lo que incrementa significativamente el riesgo de que se incendien.

Para las reuniones familiares y comunitarias, se hace un llamado a evitar el consumo excesivo de alcohol y, de manera enfática, a no manejar bajo sus efectos, designando en su lugar a conductores responsables. (Foto: Especial)

Sobre el uso de pirotecnia, se recomienda no permitir su manipulación a niños y evitar encenderla en espacios cerrados o cerca de material inflamable. En las festividades con piñatas, se aconseja utilizar las de cartón en lugar de barro, sujetarlas firmemente, delimitar un área de participación segura y no rellenarlas con objetos pesados o puntiagudos.

En materia de vialidad, se exhorta a la población a extremar precauciones, especialmente en zonas con alta afluencia por eventos públicos. Se recomienda planear los traslados con anticipación, respetar los señalamientos y límites de velocidad, mantener distancia entre vehículos y atender las indicaciones de las autoridades. Finalmente, Protección Civil invitó a los ciudadanos a mantenerse informados a través de los canales oficiales de sus municipios y a portar los números de emergencia.

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