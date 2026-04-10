Protege Congreso local la salud mental y bienestar psicosocial de docentes

A propuesta del diputado Rigoberto Vargas Cervantes (morena), el Congreso mexiquense aprobó que, dentro de los fines que persigue la revalorización de las maestras y los maestros, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación estatal y los institutos de salud colaboren en la promoción, protección y atención de la salud mental y el apoyo psicosocial de este sector.

El dictamen a la iniciativa del diputado Rigoberto Vargas (morena), expuesto por su compañero de bancada, el legislador Héctor Karim Carvallo, impulsa también la adopción de protocolos de actuación para la prevención y atención de casos de violencia contra maestras y maestros (Foto: Especial).

El proyecto de modificación a la Ley de Educación de la entidad, que también impulsa la adopción de protocolos de actuación para la prevención y atención de casos de violencia contra el personal docente, busca favorecer el bienestar personal y profesional de este gremio, la calidad en la enseñanza y un clima laboral que permita el sano desarrollo de la comunidad educativa, conforme a los planes y programas que determinen los institutos de salud.

El decreto, expuesto en sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense por el legislador Héctor Karim Carvallo Delfín (morena), considera la colaboración entre la dependencia mencionada y los institutos de salud en los planes y programas para el acceso del personal docente a servicios de salud mental y apoyo psicosocial, en modalidades presencial, telefónica o en línea.

Durante la lectura, el diputado Karim Carvallo hizo un llamado a respaldar al magisterio mexiquense y destacó la importancia de implementar un protocolo de protección para las y los docentes. Señaló que desempeñan, además de sus funciones educativas, roles vitales en áreas como enfermería, psicología y mediación, y que, lamentablemente, pueden ser víctimas de amenazas y agresiones, incluso con armas de por medio. En este contexto, subrayó la relevancia de brindar atención psicológica a este sector, al que instó a valorar, pues en sus manos se encuentra el futuro del Estado de México.

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