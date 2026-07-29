Protege Gobierno de Delfina Gómez maíz nativo con políticas públicas 

Al presidir la Primera Sesión Ordinaria 2026 del Consejo Consultivo Mexiquense del Maíz Nativo, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez reafirmó el compromiso de su administración con la preservación del maíz nativo como patrimonio biocultural y alimentario del Estado de México, mediante la protección a la biodiversidad que favorezca la producción agrícola; además, reconoció el trabajo de las comunidades campesinas e indígenas, tal como lo establece la visión humanista y de justicia social de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La Mandataria estatal reconoce el trabajo de las comunidades campesinas e indígenas.

“El maíz es memoria, identidad y cultura viva de los mexicanos. Nuestro objetivo es claro, continuar trabajando en la definición y consolidación de políticas públicas sobre el fomento y protección del maíz nativo”, afirmó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Destacó que el Estado de México posee una riqueza sobresaliente de maíces adaptados a sus valles, montañas, zonas templadas y regiones de transición, donde se conservan razas y variedades como el Cónico, Chalqueño, Cacahuacintle, Palomero Toluqueño y Elotes Cónicos, cuya diversidad genética representa siglos de conocimiento, selección y cuidado por parte de los pueblos originarios y las familias productoras.

“Desde el Gobierno del Estado de México, estamos convencidos de que el desarrollo del campo debe colocar en el centro a las personas productoras, especialmente a quienes trabajan en pequeña y mediana escala, a las mujeres rurales y a los pueblos originarios”, señaló la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Para respaldar al campo mexiquense, el Gobierno del Estado de México ha entregado más de 90 mil apoyos, con una inversión superior a 2 mil 206 millones de pesos, que benefician indirectamente a más de 360 mil personas. Estas acciones incluyen la colecta de variedades de maíz nativo; la transición agroecológica, mediante la aplicación de 833 toneladas de composta; la generación de bioinsumos para una agricultura más resiliente y sustentable.

También impulsa el programa Comaleras, que actualmente integra a 221 mujeres de 50 municipios; el registro de la marca “La Mejor Tortilla del Mundo”, así como el Programa de Producción de Maíz del Campo Mexiquense (PROMAÍZ), dirigido a incrementar la productividad de las personas productoras de maíz nativo, híbrido, mejorado o certificado en 27 municipios de las regiones centro y norte de la entidad.

Por su parte, María Eugenia Rojano Valdés, Secretaria del Campo, señaló que el Consejo Consultivo fortalece el trabajo conjunto entre instituciones, personas productoras e investigadoras para proteger el maíz nativo como patrimonio biocultural y alimentario del Estado de México. Destacó que la entidad cuenta con 18 razas de maíz nativo y que, a través del banco de germoplasma del ICAMEX y la colecta de semillas, se impulsa su conservación, regeneración y producción.

Como parte de esta Primera Sesión Ordinaria 2026 del Consejo Consultivo Mexiquense del Maíz Nativo, Alejandro Espinoza Calderón, Director General Interino del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), y Everardo Lovera Gómez, Director General del Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México (ICAMEX), firmaron un convenio de colaboración que fortalecerá la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la transferencia de conocimientos para impulsar el desarrollo integral del sector agropecuario mexiquense.

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