Protesta de transportistas contra la extorsión colapsa la autopista México–Querétaro

Desde tempranas horas de este lunes, transportistas de la organización Tamexun se concentraron en la caseta de Tepotzotlán, sobre la autopista México-Querétaro, con pancartas y mantas en las que exigen un alto a la extorsión. La protesta provocó la reducción de carriles disponibles y el avance lento de los automovilistas que se dirigían hacia la Ciudad de México.

(Foto: Especial)

La movilización ocasionó largas filas de vehículos y retrasos considerables en los tiempos de traslado, especialmente en el tramo comprendido entre Cuautitlán y Tepotzotlán. Autoridades de seguridad y personal de la Guardia Nacional acudieron a la zona para implementar operativos de vigilancia y garantizar la integridad de los usuarios de la autopista.

Hasta el momento no se han reportado incidentes mayores, aunque la presencia de los manifestantes mantiene un ambiente de tensión en la zona. Se recomienda a los automovilistas tomar rutas alternas y prever tiempos adicionales en sus traslados mientras las autoridades mantienen presencia en el punto para agilizar la circulación y atender la situación.

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