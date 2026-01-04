Prototipo chino de levitación magnética alcanza 700 km/h

Investigadores de la Universidad de Defensa Tecnológica de China realizaron una prueba en la que un vehículo de levitación magnética de una tonelada de peso alcanzó una velocidad de 700 kilómetros por hora en menos de dos segundos. El ensayo se llevó a cabo en una pista experimental de 400 metros y superó el récord anterior de 648 km/h logrado por el mismo equipo en enero de 2025.

La tecnología empleada es la levitación magnética superconductora (maglev). El sistema permite que el vehículo se desplace sin contacto físico con la vía, eliminando la fricción y permitiendo aceleraciones y velocidades extremas. Según informes del medio estatal CCTV, la prueba resolvió desafíos técnicos clave como la propulsión electromagnética de ultraalta velocidad, el control de energía de gran potencia y la utilización de imanes superconductores de campo intenso.

Además de la aceleración, la prueba demostró la capacidad de detener el vehículo de manera precisa en un espacio reducido. Los investigadores señalan que el desarrollo de este sistema acelerará los procesos de investigación y desarrollo del transporte de levitación magnética en el país.

La tecnología también permitiría simular condiciones de vuelo a velocidades extremas en entornos controlados para pruebas de materiales y equipos. (Foto: Especial)

Las aplicaciones potenciales de esta tecnología van más allá del transporte ferroviario tradicional. Se contempla su uso en sistemas futuristas de transporte en tubos de vacío (conceptos similares al Hyperloop) y en el sector aeroespacial. En este último, los sistemas de aceleración electromagnética desde tierra podrían ayudar a reducir el consumo de combustible durante las fases de despegue de cohetes y aeronaves.

China ha desarrollado investigación en levitación magnética durante tres décadas, desde que la misma universidad creó el primer tren maglev tripulado del país. En años recientes, se han registrado otros avances, como un prototipo de la empresa CRRC Qingdao Sifang que alcanzó 600 km/h en 2020, y una línea experimental construida por la Universidad Jiaotong del Suroeste en Chengdu. Actualmente, existen proyectos en provincias como Shanxi que exploran el uso de maglev superconductivo dentro de tubos de baja presión, con velocidades de diseño que apuntan a los 1,000 km/h.

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