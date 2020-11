Próximo lunes 16 de noviembre únicamente hospitalización y urgencias en el IMSS

La Oficina de Representación Estado de México Poniente, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dio a conocer que el próximo lunes 16 de noviembre, únicamente se otorgará atención de hospitalización y urgencias, debido a la suspensión de labores en conmemoración del Aniversario de la Revolución Mexicana.

(Foto: Archivo).

La doctora Miralda Aguilar Patraca, titular de dicha Oficina de Representación explicó que el área administrativa, así como los servicios de Consulta Externa de primer y segundo nivel en las unidades médicas con que cuenta el IMSS Estado de México Poniente suspenderán actividades e indicó que el servicio de Urgencias y hospitalario permanecerá las 24 horas, atento a la incidencia de cualquier hecho que ponga en riesgo la salud de la población.

Mencionó que las Unidades Médicas con servicio de Urgencias se encuentran ubicadas en los Hospitales Generales Regionales (HGR) No. 220 y No. 251 en Metepec; los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 58 en Tlalnepantla y No. 194 en Naucalpan; y las Unidades de Medicina Familiar: No. 61 en Naucalpan, No. 63 en San Idelfonso, No. 222 en Toluca, No. 223 en Lerma, No. 231 en Metepec, No. 248 en San Mateo Atenco, No. 249 en Santiago Tlaxomulco y No. 250 en Toluca.

Aguilar Patraca reiteró que ante cualquier accidente o malestar, las familias mexiquenses deben acudir a los servicios médicos para su atención oportuna.

Comentarios

comentarios