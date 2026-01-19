Proyección internacional, seguridad y obras públicas marcan la jornada informativa de este lunes

1.⁠ ⁠El Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México participará de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, que se lleva a cabo esta semana, con el objetivo de hacer vinculación entre diferentes sectores como el turístico, artesanal y gastronómico de 150 países.

2.⁠ ⁠El ayuntamiento de Santiago Tianguistenco ha retomado la solicitud para el desarrollo de un libramiento que permita mejorar la conectividad, actualizar los procesos de traslado de personal y de mercancía en la zonas industriales, y con eso hacer el proceso de modernización e incremento de la competitividad de toda esta región perteneciente al Valle de Toluca, en su conexión básica con municipios como Calimaya, Lerma y Ocoyoacac.

3.⁠ ⁠Durante el Quinto Periodo Extraordinario, los diputados del Congreso del estado de México aprobaron cinco iniciativas en materia de seguridad. Horacio Duarte, secretario general de Gobierno, informó que el siguiente paso será ajustar las estructuras operativas y fortalecer la implementación, incluyendo la actualización y modernización de inhibidores de señal en los centros penitenciarios, ya que la extorsión es uno de los delitos que mayor inquietud genera en la población.

4.⁠ ⁠Un millón 600 mil personas podrían ver un cambio en su calidad de vida luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo la revisión del expediente 869/2025, relacionado con el suministro mínimo de agua en Ecatepec

5.⁠ ⁠El gobierno municipal de Toluca, encabezado por el presidente Ricardo Moreno, ofrece un procedimiento ágil para la expedición de la constancia de vecindad. Este documento es requerido en esta época del año para diversos trámites como inscripción a programas sociales, gestiones escolares, obtención de licencias y acceso a beneficios administrativos.

6.⁠ ⁠El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, afirmó que los avances en obras de infraestructura vial demuestran que es posible transformar las calles de la capital trabajando con orden, eficiencia y un enfoque social. El director general de Obra Pública, Maximino Bueno, detalló los trabajos en curso en varias vialidades siguiendo las instrucciones del alcalde.

7.⁠ ⁠La coordinación interinstitucional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Fiscalía General del Estado de Guerrero permitió la detención de Eric Antonio “N”, identificado como autor material de un doble feminicidio ocurrido el 12 de enero pasado, en el municipio de Cuautitlán, Estado de México.

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