Proyectará Cineteca Mexiquense grandes clásicos internacionales con Ciclo de Cine al Aire Libre

Este viernes arranca el Ciclo de Cine al Aire Libre de la Cineteca Mexiquense que, como su nombre lo dice, consiste en funciones semanales al exterior del recinto ubicado en el Centro Cultural Mexiquense de Toluca. Este 2023, la programación estará conformada por grandes clásicos del cine internacional.

En entrevista para Así Sucede, Noé Tovar, director de la Cineteca Mexiquense, informó que las funciones del Ciclo de Cine al Aire Libre serán todos los viernes y sábados a partir del 24 de marzo y hasta el 2 de junio próximo; cada una de ellas comenzarán a las 19:15 horas.

“Tiburón”, película dirigida por Steven Spielberg, será el título con el que dará comienzo la programación del ciclo este viernes y continuará el sábado 25 con la función de la primera entrega de “Volver al futuro”, filme con dirección de Robert Zemeckis.

El director de la Cineteca Mexiquense explicó que este año con el Ciclo de Cine al Aire Libre se proyectarán películas extranjeras, a diferencia de 2022 cuando la programación fue exclusivamente de títulos del cine nacional.

“En esta ocasión decidimos no meter películas mexicanas, no porque no las haya sino porque hemos estado haciendo muchos ciclos de películas mexicanas. Entonces, lo que ahora quisimos hacer fue proyectar películas emblemáticas de corte internacional, básicamente hacia esto apuntó la curaduría de esta temporada, no por menospreciar el cine mexicano, no quiere decir que se menosprecie”, señaló.

Volver al Futuro II y III; “Magnolia”; “Alien”; “Sin lugar para los débiles”; “El espinazo del diablo”; “El club de la pelea”; “Cara de Guerra” y “Vértigo”, son otras de las películas que se proyectarán como parte del Ciclo de Cine al Aire Libre. Noé Tovar adelantó que en las próximas semanas con motivo de la Semana Santa también serán proyectadas películas relacionadas con el tema como “Los 10 mandamientos” y “Ben-hur”.

El director de la Cineteca Mexiquense recomendó al público que asista a cualquier función del Ciclo de Cine al Aire Libre acudir abrigado pues aunque estamos en primavera es frecuente que la temperatura baje por la tarde y la noche. Además, es importante mantenerse informado a través de las redes sociales de la cineteca, ya que hay ocasiones que las condiciones meteorológicas impiden llevar a cabo las funciones.

Finalmente, Noé Tovar adelantó que durante el periodo vacacional de Semana Santa, la Cineteca Mexiquense suspenderá únicamente las funciones del jueves y Viernes Santo, reanudando sus funciones el Sábado de Gloria. Por lo demás, indicó que las funciones continuarán de forma habitual e hizo una invitación para acudir a las funciones del ciclo “Silvia Pinal en el cine de Luis Buñuel” a las que el acceso también es de forma gratuita.



