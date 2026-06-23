Proyecto de bodegas en la colonia Independencia continúa siendo analizado

El alcalde de Toluca, Ricardo Moreno y los integrantes de la Comisión edilicia de Planeación para el Desarrollo, reanudaron la sesión para dar seguimiento, revisar y resolver las dudas sobre el proyecto de construcción de bodegas en la colonia Independencia, a fin de que con el análisis se pueda emitir un fallo firme y apegado a la norma y disposiones vigentes sobre el cambio de uso de suelo en la zona.

Escuchan alcalde Ricardo Moreno y regidores por primera vez el plan de construcción. Reitera Gobierno municipal que atenderá opinión de vecinos (Foto: Especial).

Por primera vez, la empresa encargada del proyecto expuso detalles de la obra, una propuesta que hasta el momento era desconocida para las autoridades y la comunidad.

Durante el encuentro, los representantes de la compañía aclararon las características de la construcción y respondieron a las inquietudes iniciales del cuerpo edilicio.

El siguiente paso en el proceso consistirá en escuchar los argumentos de los ciudadanos, tanto de quienes apoyan el proyecto como de aquellos que lo rechazan.

Una vez concluida esta etapa de consulta y participación social, la comisión analizará las posturas y determinará la resolución final sobre el caso.

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