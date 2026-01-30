PT valora alianza con Morena y PVEM, sin descartar competir solo en 2027

La diputada del Partido del Trabajo (PT), Ana Yurixi Leyva, consideró que la alianza con Morena y el Partido Verde Ecologista de México ha generado resultados positivos en el estado de México, por lo que podría mantenerse rumbo a los próximos procesos electorales; no obstante, subrayó que cada partido deberá evaluar sus propias condiciones, incluso con la posibilidad de competir en solitario en 2027.

(Foto: Jimena Ruelas).

En entrevista, la legisladora destacó que la coalición se ha conducido bajo los principios de la justicia social, lo que ha permitido construir acuerdos sólidos entre las fuerzas políticas que la integran. Como ejemplo de los resultados obtenidos, mencionó el triunfo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez como la primera mujer gobernadora del estado de México.

Sin embargo, explicó que cualquier definición sobre una eventual alianza deberá realizarse de manera responsable y respetuosa, considerando el trabajo político de cada partido y, especialmente, la opinión de la militancia y de los comités municipales. Señaló que existen municipios donde las fuerzas políticas cuentan con una representación sólida que podría influir en la decisión de contender sin coalición.

“Tenemos una fuerza muy representativa que también nos da un rumbo de ir solos para el 2027, pero es un análisis que se tendrá que hacer más adelante respecto a las condiciones que tiene cada partido para transitar en una coalición”, señaló.

Respecto al trabajo legislativo, Yurixi Leyva aclaró que cada grupo parlamentario mantiene su propia agenda, aun cuando exista coincidencia en el respaldo a las iniciativas enviadas por la titular del Ejecutivo estatal. Lamentó que, de alrededor de 12 iniciativas que ha presentado, únicamente una haya sido aprobada, por lo que llamó a que en el próximo periodo legislativo se otorgue mayor atención a los temas prioritarios para la entidad.

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