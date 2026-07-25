Publican el análisis de las primeras radiografías médicas de la historia realizadas en el espacio

Un equipo encabezado por la Dra. Sheyna Gifford, de la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota, ha completado y publicado el análisis de las primeras radiografías médicas efectuadas en el espacio, un hito que demuestra la viabilidad de obtener imágenes diagnósticas fiables a bordo de naves espaciales.

Este logro fue publicado en la revista Radiology bajo el título «SpaceXray: Feasibility and Diagnostic Capabilities of On-Orbit Medical Radiography». (Foto: Especial)

Durante más de cuatro décadas, la ecografía ha sido la única técnica de escaneo médico fiable en vuelos espaciales, pero sus limitaciones se han vuelto menos aceptables a medida que las misiones aumentan en duración y distancia. El análisis de las primeras radiografías médicas en el espacio confirma su calidad diagnóstica, abriendo nuevas posibilidades para la atención médica en misiones de larga duración.

El 31 de marzo de 2025, un cohete Falcon 9 de SpaceX colocó en órbita polar la nave Dragon con la misión Fram2, que se prolongó hasta el 4 de abril. Esta misión fue la primera en la que seres humanos volaron en una órbita polar baja, sobrevolando los polos Norte y Sur, e incluyó la realización de las primeras radiografías en el espacio. Antes del vuelo, tres miembros de la tripulación recibieron cuatro horas de entrenamiento sobre el sistema de radiografía portátil. La misión Fram2 logró realizar radiografías en el espacio con una máquina portátil disponible en el mercado.

Hacer una radiografía en el espacio presenta desafíos únicos: la máquina debe ser pequeña y ligera, el espacio es confinado, se requiere alinear el aparato con una persona flotante, y ninguno de los tripulantes era radiólogo. A pesar de estas dificultades, el equipo logró obtener imágenes que, evaluadas por tres radiólogos independientes, alcanzaron una calidad comparable a la de las radiografías médicas convencionales en la Tierra. Las radiografías fueron evaluadas por tres radiólogos independientes y superaron los estándares clínicos esperados.

De regreso a la Tierra, todas las radiografías fueron evaluadas considerando la calidad general de la imagen, la resolución espacial, la resolución de contraste y el posicionamiento. El equipo temía que el aumento de la radiación de fondo en el espacio pudiera reducir la calidad, pero los resultados demostraron que es posible obtener imágenes diagnósticas fiables en órbita. Este logro, publicado en la revista Radiology bajo el título «SpaceXray: Feasibility and Diagnostic Capabilities of On-Orbit Medical Radiography», representa un avance significativo para la atención médica en futuras misiones espaciales de larga duración.

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