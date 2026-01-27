Publican lineamientos para evaluar a jueces y magistrados electos en Edomex

El Tribunal de Disciplina Judicial del estado de México, a través de la Gaceta de Gobierno, publicó los Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de magistradas, magistrados, juezas y jueces que resulten electos por voto popular, los cuales serán aplicables durante su primer año de ejercicio, como parte de la reforma judicial orientada a fortalecer la impartición de justicia y garantizar un servicio más eficiente y confiable para la ciudadanía.



(Foto: Especial).

La evaluación tendrá carácter formativo, preventivo y correctivo, y busca fortalecer el ejercicio de la función jurisdiccional, garantizar la confianza institucional, asegurar el acceso efectivo a la justicia e identificar áreas de mejora y buenas prácticas. El proceso será obligatorio y se realizará bajo principios de objetividad, imparcialidad, independencia judicial, legalidad, transparencia, debido proceso, profesionalismo, excelencia y respeto a los derechos humanos.

La Unidad de Evaluación del Desempeño será la responsable de coordinar las evaluaciones, a través de auditoras visitadoras que aplicarán los instrumentos, recabarán información y elaborarán dictámenes técnicos. Las personas juzgadoras evaluadas tendrán derecho a conocer la metodología empleada, los instrumentos aplicados y los resultados obtenidos, con el fin de garantizar la retroalimentación técnica y el acceso a la información.

Para medir el desempeño se utilizarán métodos técnicos como la revisión documental de expedientes, la observación directa de audiencias, la aplicación de cuestionarios de percepción a usuarios del sistema de justicia, entrevistas y encuestas al personal, así como el análisis estadístico de productividad y tiempos de resolución.

Los lineamientos contemplan evaluaciones ordinarias durante el primer año, intermedias a mitad del periodo del cargo, de seguimiento para verificar el cumplimiento de medidas correctivas, extraordinarias ante posibles irregularidades y una evaluación final al cierre del encargo.

Los resultados podrán derivar en reconocimientos institucionales, estímulos no económicos, programas de capacitación o medidas correctivas y, en casos específicos, responsabilidades administrativas conforme a la legislación aplicable.

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