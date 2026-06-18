Pueblos Mágicos mexiquenses no reportan la derrama esperada por la Justa Mundialista

Las estrategias y políticas públicas diseñadas para detonar el turismo y la venta de artesanías en los Pueblos Mágicos del Estado de México están rindiendo frutos por debajo de lo esperado frente al actual torneo internacional de fútbol. Según Hugo Daniel Ordóñez Ortega, especialista y coordinador de turismo de Ixtlahuaca, la llegada de visitantes extranjeros muestra un rezago evidente respecto a los pronósticos iniciales para la región.

(Foto: Sonia Vilchis).

El comportamiento de los flujos turísticos internacionales responde de manera directa a la distribución de los partidos entre los tres países coanfitriones, un factor que ha mermado la derrama económica local. Al no ser el Estado de México una sede directa de los encuentros, el análisis técnico de la coordinación municipal estima que la ocupación y el tránsito de personas se ha estancado entre un 70% y un 80% de su potencial original.

Esta baja afluencia de turistas internacionales ha golpeado directamente al sector artesanal, que reporta ventas reducidas. Desde la perspectiva de planeación, el esquema actual concentró las acciones prioritarias solo en los Pueblos Mágicos, dejando fuera a los «Pueblos con Encanto» y a otros municipios con vocación turística, lo que rompió la sinergia de los corredores regionales.

A esto se suma que no existió una preparación unificada ni oportuna previa al torneo para los 125 municipios de la entidad, detectándose deficiencias en los esquemas de anfitrionía y organización. Finalmente, las limitaciones financieras frenaron la movilidad hacia las sedes oficiales y restringieron el apoyo operativo en transporte y difusión que la Secretaría de Cultura y Turismo estatal necesitaba para integrar a los municipios del sur en la oferta cultural vigente.

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