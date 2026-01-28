PVEM alista propuesta de reforma electoral y definirá estrategia rumbo a 2027

El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista en el estado de México (PVEM), José Alberto Couttolenc, informó que el partido ya concluye su propuesta de reforma electoral a nivel federal, la cual será presentada primero ante sus aliados antes de darse a conocer públicamente.

José Alberto Couttolenc, dirigente del Partido Verde Ecologista en el estado de México (Foto: Jimena Ruelas).

Señaló que, una vez presentada en la mesa nacional, la propuesta podrá socializarse con los estados, incluido el estado de México, entidad que aporta el mayor número de votos al partido.

Respecto al proceso electoral de 2027, Couttolenc aclaró que aún no inician las mesas formales de negociación para definir si el PVEM competirá solo o en alianza, aunque reiteró que el partido mantendrá su respaldo al proyecto de la gobernadora Delfina Gómez y la presidenta del país, Claudia Sheinbaum.

Recordó que en procesos anteriores el Partido Verde ha competido en algunos municipios sin alianza, como Ecatepec, y que esta posibilidad volverá a evaluarse conforme avancen las negociaciones, tomando en cuenta el comportamiento del electorado, que cada vez vota más por perfiles que por partidos.

“La máxima siempre ha sido poner buenos candidatos, porque la gente independientemente del color, vota por las personas. Y el ejemplo claro, es el Partido Verde que a través de buenos candidatos hoy se ha posicionado como la segunda fuerza”, expresó.

Actualmente, el Partido Verde gobierna 19 municipios del estado de los cuales aproximadamente la mitad fueron ganados sin alianza. Señaló que estos municipios tienen altas probabilidades de mantenerse bajo el mismo esquema, aunque existen otros que buscan competir de manera individual y que serán evaluados en las mesas de diálogo.

Finalmente, sobre el crecimiento del partido, afirmó que se mantiene la incorporación de nuevos cuadros políticos, siempre que aporten estructura, reconocimiento ciudadano y trabajo territorial, ya que el verdadero parámetro de evaluación son las elecciones.

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