PVEM avanza en Tlalnepantla con la llegada de Luis Manuel Orihuela

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) sigue fortaleciendo su estructura en el Estado de México y este miércoles anunció la incorporación de Luis Manuel Orihuela Márquez, un cuadro con más de 30 años en la vida política, trayectoria en el servicio público y trabajo territorial en Tlalnepantla. El anuncio fue realizado por su dirigente estatal, José Alberto Couttolenc Buentello.

El líder estatal subrayó que Orihuela Márquez cuenta con trayectoria en uno de los municipios más importantes de la entidad (Foto: Especial).

“El día de hoy se suma un extraordinario cuadro en el municipio de Tlalnepantla, que además va a sumar en toda la región”, afirmó Pepe Couttolenc.

El líder estatal subrayó que Orihuela Márquez cuenta con trayectoria en uno de los municipios más importantes de la entidad, donde ha sido candidato a presidente municipal y a diputado local, presidente del comité municipal, regidor, director general de Desarrollo Social, secretario del Ayuntamiento, subsecretario de Gobierno y actualmente Procurador Social.

Al integrarse al Partido Verde, Luis Manuel Orihuela señaló que su decisión responde a la convicción de sumarse a un proyecto con rumbo y crecimiento. “Me convenció definitivamente de participar en este gran proyecto que va en crecimiento, que es el Partido Verde en el Estado de México”, expresó.

En este proceso, reconoció a Edgar Olvera Higuera como el primer contacto para construir este acercamiento y concretar su incorporación al Partido Verde.

Asimismo, aseguró que trabajará para consolidar al PVEM como una fuerza cada vez más competitiva en el municipio. “No la vamos a defraudar, vamos a trabajar muy duro para posicionar al partido como la alternativa más importante en Tlalnepantla”, sostuvo.

Orihuela Márquez se incorpora acompañado de un equipo de trabajo con amplia experiencia en campañas y organización territorial, con el objetivo de fortalecer la estructura del partido en el municipio.

En el presídium respaldaron Héctor García González, Secretario de Organización del PVEM en el Estado de México, así como Tatiana Ortiz Galicia, medallista olímpica mexicana y primera mujer del país en obtener una medalla olímpica en clavados, quien también se suma a este proyecto para fortalecer el equipo de trabajo de Luis Manuel Orihuela.

Con esta incorporación, el Partido Verde en el Estado de México refuerza su crecimiento y consolida su presencia como una fuerza política en expansión en la entidad.

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