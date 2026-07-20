PVEM busca armonizar nueva Ley de Aguas con CONAGUA

Las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GP PVEM) se reunieron con el subdirector general jurídico de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Óscar Zavala Gamboa, para fortalecer la coordinación institucional e impulsar una ruta de trabajo conjunta que contribuya a la armonización de la Ley de Aguas del Estado de México con la nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales.

Ambas partes coincidieron en la importancia de trabajar de manera conjunta para impulsar soluciones a los retos que enfrenta la entidad en materia hídrica (Foto: Especial).

Durante la reunión, ambas partes coincidieron en la importancia de trabajar de manera conjunta para impulsar soluciones a los retos que enfrenta la entidad en materia hídrica.

“El agua es una prioridad para las familias mexiquenses y seguiremos trabajando para dar resultados”, afirmó el dirigente estatal y coordinador de la bancada del PVEM, José Alberto Couttolenc Buentello.

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